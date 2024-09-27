Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 марка 1870 года S (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 марка
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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