Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1870 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1870 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1200 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1822 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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