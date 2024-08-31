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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1870 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1870 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1870 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1870 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1200 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1822 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Знак - November 24, 2023
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Александр - August 28, 2021
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность F15
Цена
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Coinhouse - June 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где купить?
Финляндия 5 пенни 1870 на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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