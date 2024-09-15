Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

2 марки 1906 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 2 марки 1906 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 2 марки 1906 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 226,091

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 2 марки
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1906 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (4)
  • AURORA (22)
  • BAC (7)
  • Coins.ee (4)
  • Gärtner (1)
  • Heritage (4)
  • InAsta (1)
  • Katz (11)
  • Künker (3)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (6)
  • Rare Coins (19)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (2)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (16)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (11)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (2)
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Продавец InAsta
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1906 L на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1906 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск