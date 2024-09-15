Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
2 марки 1906 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 226,091
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 марки
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1906 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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