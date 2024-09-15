2 марки 1906 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1906 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность UNC (22) AU (47) XF (41) VF (11) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (10) MS63 (2) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (6) XF45 (7) XF40 (5) VF35 (3) PL (2) Сервис NGC (12) PCGS (5) ННР (1)

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