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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1906 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 марки 1906 L
Средняя цена 70 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
25 пенни 1906 L
Средняя цена 40 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пенни 1906
Средняя цена 75 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 пенни 1906
Средняя цена 40 $
Продажи
0 39
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