Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1906 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 281,280
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1906 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе AURORA за 12000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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