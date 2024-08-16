25 пенни 1906 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1906 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе AURORA за 12000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

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