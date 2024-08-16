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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1906 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1906 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1906 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 281,280

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1906 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе AURORA за 12000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (5)
  • Russiancoin (2)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Знак - April 26, 2024
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
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Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF45
Цена
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Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1906 L на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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