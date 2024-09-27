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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1906 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1906 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1906 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,022,841

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1906 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 186 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
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Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1906 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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