Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1906 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,022,841
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1906 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 186 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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