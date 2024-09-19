Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1906 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 958,523
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1906 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1277 проданному на аукционе Coins.ee за 210 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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