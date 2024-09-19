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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1906 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1906 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1906 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 958,523

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1906 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1277 проданному на аукционе Coins.ee за 210 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF
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Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Финляндия 5 пенни 1906 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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