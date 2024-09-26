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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Пробные 20 пенни 1866 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - Пробные 20 пенни 1866 года - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - Пробные 20 пенни 1866 года - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 20 пенни
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты Пробные 20 пенни 1866 года. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4807 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
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Финляндия 20 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
14577 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Финляндия 20 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пенни 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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