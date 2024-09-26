Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
Пробные 20 пенни 1866 года (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 20 пенни
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты Пробные 20 пенни 1866 года. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4807 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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