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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1866 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1866 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1866 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 850,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1866 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5215 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 3200 DKK. Торги состоялись 7 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VG
Цена
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Финляндия 10 пенни 1866 на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 пенни 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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