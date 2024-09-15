Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1866 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 850,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1866 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5215 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 3200 DKK. Торги состоялись 7 июля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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