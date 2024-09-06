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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1866 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1866 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 363,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 900 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • COINSNET (1)
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  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (1)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1050 RUB
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе InAsta - April 27, 2021
Продавец InAsta
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность F
Цена
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU55
Цена
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - September 10, 2016
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Heritage - April 21, 2016
Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Heritage - April 21, 2016
Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1866 S на аукционе Stephen Album - May 15, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пенни 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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