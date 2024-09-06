Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 363,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 900 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец InAsta
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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