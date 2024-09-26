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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1910 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 марок 1910 L
Средняя цена 770 $
Продажи
0 249

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 пенни 1910 L
Средняя цена 190 $
Продажи
0 24

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1910
Средняя цена 140 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
5 пенни 1910
Средняя цена 100 $
Продажи
0 45
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