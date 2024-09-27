25 пенни 1910 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1910 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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