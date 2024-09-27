Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1910 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 392,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1910 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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