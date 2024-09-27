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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1910 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1910 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1910 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 392,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1910 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Александр - September 25, 2021
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Александр - March 10, 2021
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
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Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Александр - December 15, 2017
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1910 L на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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