Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1910 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 66,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1910 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
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