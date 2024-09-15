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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1910 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1910 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1910 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 66,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1910 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Александр - August 3, 2022
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Александр - November 20, 2021
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Александр - September 22, 2021
Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 5 пенни 1910 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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