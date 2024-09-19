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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1910 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1910 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1910 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 241,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1910 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 27500 RUB
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Знак - January 26, 2024
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Bruun Rasmussen - October 29, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 29 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Александр - March 9, 2022
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 10 пенни 1910 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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