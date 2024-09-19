Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1910 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 241,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1910 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 27500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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