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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1916 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1916 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1916 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,040,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (174)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1916 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS66 RD CGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1916 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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