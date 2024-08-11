Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1916 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,040,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (174)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1916 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS66 RD CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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