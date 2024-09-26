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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1916 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 пенни 1916 S
Средняя цена 20 $
Продажи
0 247
Аверс
Реверс
25 пенни 1916 S
Средняя цена 10 $
Продажи
0 128

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1916
Средняя цена 35 $
Продажи
0 143
Аверс
Реверс
5 пенни 1916
Средняя цена 30 $
Продажи
0 158
Аверс
Реверс
1 пенни 1916
Средняя цена 15 $
Продажи
0 174
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