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Монеты Финляндии 1916 года
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Серебряные монеты
50 пенни 1916 S
Средняя цена
20 $
Продажи
0
247
25 пенни 1916 S
Средняя цена
10 $
Продажи
0
128
Медные монеты
10 пенни 1916
Средняя цена
35 $
Продажи
0
143
5 пенни 1916
Средняя цена
30 $
Продажи
0
158
1 пенни 1916
Средняя цена
15 $
Продажи
0
174
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Финляндия
Период
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
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