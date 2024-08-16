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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1916 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1916 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1916 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,392,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1916 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 5 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU55 CGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS66 NGC
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Финляндия 25 пенни 1916 S на аукционе Heritage - July 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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