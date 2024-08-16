Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1916 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,392,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1916 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 5 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU55 CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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