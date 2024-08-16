25 пенни 1916 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1916 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 5 февраля 2015.

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