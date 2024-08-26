50 пенни 1916 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1916 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62188 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1200 USD. Торги состоялись 15 мая 2022.

Сохранность UNC (202) AU (16) XF (5) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS67 (6) MS66 (31) MS65 (36) MS64 (34) MS63 (9) MS62 (12) MS60 (2) AU58 (5) XF40 (1) Сервис ННР (61) NGC (46) PCGS (10) RNGA (7) CGC (5) GCN (1)

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