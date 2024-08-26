Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1916 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1916 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1916 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,752,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (247)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1916 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62188 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1200 USD. Торги состоялись 15 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Aureo & Calicó (1)
  • AURORA (29)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • Coins.ee (4)
  • CoinsNB (14)
  • COINSTORE (1)
  • Creusy Numismatique (3)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (3)
  • ibercoin (1)
  • InAsta (3)
  • Karamitsos (2)
  • Katz (28)
  • Künker (1)
  • MS67 (6)
  • MUNZE (16)
  • Niemczyk (1)
  • Numis.be (2)
  • Numisbalt (12)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (8)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (14)
  • Stack's (2)
  • Stare Monety (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • Varesi (1)
  • Wójcicki (3)
  • Александр (19)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (24)
  • Монеты и Медали (8)
  • НИКО (8)
  • Русский Нумизматический Дом (6)
  • Русское Наследие (11)
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1916 S на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1916 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 50 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Категория
Год
Поиск