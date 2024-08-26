Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1916 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,752,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (247)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1916 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62188 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1200 USD. Торги состоялись 15 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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