Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1916 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,952,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1916 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8904 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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