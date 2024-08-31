Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1916 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1916 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1916 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,952,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1916 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8904 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (3)
  • AURORA (14)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (2)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (2)
  • InAsta (1)
  • Katz (19)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
  • MUNZE (12)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (8)
  • Numismática Leilões (2)
  • Rare Coins (5)
  • Rauch (3)
  • RedSquare (6)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (3)
  • Stare Monety (5)
  • WAG (1)
  • Александр (14)
  • Денга1700 (5)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (17)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (7)
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Baldwin's - August 6, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 6 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGS
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1916 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пенни 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1916 года Все финляндские монеты финляндские медные монеты финляндские монеты номиналом 10 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск