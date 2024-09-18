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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1916 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1916 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1916 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,463,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (158)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1916 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Holmasto за 190 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS66 BN CGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1916 на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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