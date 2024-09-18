Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1916 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,463,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (158)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1916 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Holmasto за 190 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS66 BN CGC
Цена
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Где продать?
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