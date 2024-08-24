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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1863 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
75 пенни 1863 Пробные
Средняя цена 9700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
20 пенни 1863 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1863 Пробные
Средняя цена 54000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пенни 1863 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пенни 1863 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
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