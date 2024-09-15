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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Пробные 1 пенни 1863 года (Финляндия, Великое княжество)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Стокгольм
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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