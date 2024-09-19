Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
Пробные 10 пенни 1863 года (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Стокгольм
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты Пробные 10 пенни 1863 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Стокгольмском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4806 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 48000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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