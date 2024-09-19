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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Пробные 10 пенни 1863 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - Пробные 10 пенни 1863 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - Пробные 10 пенни 1863 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Стокгольм
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты Пробные 10 пенни 1863 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Стокгольмском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4806 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 48000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
Финляндия 10 пенни 1863 (Пробные) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

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