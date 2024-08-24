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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1902 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 пенни 1902 L
Средняя цена 260 $
Продажи
0 21

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1902
Средняя цена 35 $
Продажи
0 34
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