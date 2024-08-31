25 пенни 1902 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1902 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Holmasto за 2001 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

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