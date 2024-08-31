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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1902 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1902 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1902 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 206,830

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1902 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Holmasto за 2001 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Александр - December 9, 2020
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность UNC PL
Цена
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65
Цена
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность UNC PL
Цена
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Александр - September 22, 2017
Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS64 PL
Цена
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Финляндия 25 пенни 1902 L на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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