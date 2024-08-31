Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1902 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 206,830
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1902 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Holmasto за 2001 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS64 PL
Цена
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Где продать?
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