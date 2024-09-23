Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1902 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,003,819
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1902 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Александр за 6500 RUB. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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