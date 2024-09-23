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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1902 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1902 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1902 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,003,819

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1902 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Александр за 6500 RUB. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Александр - April 7, 2021
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Финляндия 1 пенни 1902 на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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