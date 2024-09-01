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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Серебряные монеты 75 пенни Великого княжества - Финляндия

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75 пенни 1863 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1863 UN 0 2
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