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Цена монет Финляндии
Великое княжество
75 пенни
Финляндия
Период:
1863-1917
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
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75 пенни
Серебряные монеты 75 пенни Великого княжества - Финляндия
75 пенни 1863 Пробные
Год
Знак
Описание
Биткин
Продажи
Продажи
1863
UN
0
2
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финляндские монеты номиналом 75 пенни
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