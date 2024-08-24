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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1879 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 марок 1879 S
Средняя цена 730 $
Продажи
0 330
Аверс
Реверс
10 марок 1879 S
Средняя цена 390 $
Продажи
1 346
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