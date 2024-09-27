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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

20 марок 1891 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 20 марок 1891 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 20 марок 1891 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,541

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 20 марок
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1891 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1414 проданному на аукционе Katz Auction за 2431 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.

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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Александр - July 10, 2024
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 70076 RUB
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Александр - July 10, 2024
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 72632 RUB
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Александр - June 12, 2024
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS65 NGS
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Александр - March 20, 2024
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе AURORA - January 10, 2024
Продавец AURORA
Дата 10 января 2024
Сохранность UNC
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Финляндия 20 марок 1891 L на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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