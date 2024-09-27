Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
20 марок 1891 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,541
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 20 марок
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1891 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1414 проданному на аукционе Katz Auction за 2431 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 70076 RUB
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 72632 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Дата 10 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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