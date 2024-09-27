20 марок 1891 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1891 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1414 проданному на аукционе Katz Auction за 2431 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.

Сохранность UNC (107) AU (35) XF (39) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (11) MS64 (28) MS63 (18) MS62 (13) MS61 (7) MS60 (4) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (1) PL (3) Сервис NGC (34) ННР (11) NGS (4) PCGS (10) RNGA (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

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