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Цена монет Финляндии
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20 марок
Финляндия
Период:
1863-1917
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
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Великое княжество
20 марок
Золотые монеты 20 марок Великого княжества - Финляндия
20 марок 1878-1913
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Биткин
Продажи
Продажи
1878
S
235,000
R
0
145
1879
S
300,000
-
0
330
1880
S
90,020
R1
0
195
1891
L
90,541
R
0
188
1903
L
112,012
-
0
141
1904
L
188,253
-
0
257
1910
L
201,000
-
0
249
1911
L
161,000
-
0
224
1912
L
-
R3
0
11
1912
S
881,000
-
0
322
1913
S
214,000
-
0
428
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