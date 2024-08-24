Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
20 марок 1880 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,020
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 20 марок
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (195)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1880 года со знаком S. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4456 USD. Торги состоялись 7 января 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2109 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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