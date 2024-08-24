20 марок 1880 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1880 года со знаком S. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4456 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

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