Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

20 марок 1880 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 20 марок 1880 года S - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 20 марок 1880 года S - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,020

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 20 марок
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (195)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1880 года со знаком S. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4456 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • AURORA (19)
  • BAC (1)
  • Bertolami (1)
  • Busso Peus (1)
  • Coins.ee (6)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (34)
  • Heritage Eur (1)
  • Hess Divo (1)
  • Holmasto (1)
  • Katz (5)
  • Künker (47)
  • MUNZE (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (2)
  • Nomisma (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (7)
  • Oslo Myntgalleri (13)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (2)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (3)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
  • Александр (16)
  • Знак (2)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (1)
  • НИКО (2)
  • Русское Наследие (2)
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2109 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Знак - January 26, 2024
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 20 марок 1880 S на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1880 года Все финляндские монеты финляндские золотые монеты финляндские монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск