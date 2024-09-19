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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1880 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 марок 1880 S
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 195
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