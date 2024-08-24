Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
20 марок 1878 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 235,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 20 марок
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1878 года со знаком S. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4400 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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