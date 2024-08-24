20 марок 1878 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1878 года со знаком S. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4400 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

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