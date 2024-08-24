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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

20 марок 1878 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 20 марок 1878 года S - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 20 марок 1878 года S - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 235,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 20 марок
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1878 года со знаком S. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4400 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Rare Coins - July 3, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 3 июля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
730 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
928 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе HAYNAULT - May 13, 2024
Продавец HAYNAULT
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Coin Cabinet - April 30, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Знак - April 26, 2024
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 PL RNGA
Цена
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Stack's - November 2, 2023
Финляндия 20 марок 1878 S на аукционе Stack's - November 2, 2023
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU55 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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