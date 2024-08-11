Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1878 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 марок 1878 S
Средняя цена 660 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
10 марок 1878 S
Средняя цена 440 $
Продажи
1 285
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск