Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
20 марок 1903 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,012
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 20 марок
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1903 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4960 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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