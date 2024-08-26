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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

20 марок 1903 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 20 марок 1903 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 20 марок 1903 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 112,012

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 20 марок
  • Год 1903
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1903 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4960 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Знак - July 12, 2024
Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
676 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Александр - December 20, 2023
Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 20 марок 1903 L на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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