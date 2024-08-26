20 марок 1912 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1912 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24488 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность UNC (6) AU (1) XF (3) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (1) Сервис NGC (4) PCGS (1)