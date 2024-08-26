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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

20 марок 1912 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 20 марок 1912 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 20 марок 1912 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 20 марок
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1912 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24488 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
17285 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
17178 $
Цена в валюте аукциона 16500 EUR
Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе V. GADOURY - March 21, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS65
Цена
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Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 25, 2017
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 25 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Александр - September 24, 2016
Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Heritage - October 1, 2013
Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 20 марок 1912 L на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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