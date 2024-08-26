Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
20 марок 1912 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 20 марок
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1912 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24488 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
17285 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 25 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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