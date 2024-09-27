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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1912 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 марок 1912 L
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 марок 1912 S
Средняя цена 650 $
Продажи
0 322

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1912
Средняя цена 280 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
5 пенни 1912
Средняя цена 110 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 пенни 1912
Средняя цена 25 $
Продажи
0 115
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