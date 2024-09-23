Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1912 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 456,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1912 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6779 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 378 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 378 EUR
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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