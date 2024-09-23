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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1912 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1912 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1912 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 456,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1912 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6779 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 378 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (2)
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  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 378 EUR
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
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Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе InAsta - July 4, 2018
Продавец InAsta
Дата 4 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1912 на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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