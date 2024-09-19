Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1912 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,450,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1912 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2233 проданному на аукционе Numisbalt за 120 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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