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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1912 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1912 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1912 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 191,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1912 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6868 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 BN
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Александр - August 29, 2018
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Финляндия 10 пенни 1912 на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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