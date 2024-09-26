Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1912 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 191,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1912 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6868 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (3)
- Heritage (1)
- Katz (2)
- Künker (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (1)
- Teutoburger (3)
- Александр (2)
- Денга1700 (4)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 BN
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 пенни 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск