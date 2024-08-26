20 марок 1904 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1904 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность UNC (147) AU (45) XF (53) VF (2) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (14) MS64 (32) MS63 (24) MS62 (22) MS61 (15) MS60 (5) AU58 (6) AU53 (1) AU50 (2) PL (2) Сервис NGC (68) PCGS (16) ННР (7)

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