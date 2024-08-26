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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

20 марок 1904 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 20 марок 1904 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 20 марок 1904 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Myntauktioner i Sverige AB

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 188,253

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 20 марок
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1904 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
668 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Александр - June 12, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Александр - May 15, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Bruun Rasmussen - April 28, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Александр - April 17, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Александр - March 20, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 20 марок 1904 L на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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