Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
20 марок 1904 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Myntauktioner i Sverige AB
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 188,253
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 20 марок
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 20 марок 1904 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность MS62 PCGS
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Сохранность MS61 ННР
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Сохранность AU
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