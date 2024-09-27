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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1904 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 марок 1904 L
Средняя цена 640 $
Продажи
0 257
Аверс
Реверс
10 марок 1904 L
Средняя цена 990 $
Продажи
0 257

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1904
Средняя цена 50 $
Продажи
0 34
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