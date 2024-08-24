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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1904 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1904 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1904 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 496,465

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1904 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20813 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1035 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (2)
  • Heritage (1)
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  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (5)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (1)
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF65 BN ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PF65 BN ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF65 BN ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Александр - November 20, 2021
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе MS67 - February 10, 2021
Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PF65 RD RNGA
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1904 на аукционе MUNZE - June 10, 2020
Продавец MUNZE
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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