Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1904 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 496,465
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1904 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20813 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1035 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF65 BN ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PF65 RD RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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