10 марок 1904 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 марок 1904 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 8800 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность UNC (191) AU (41) XF (21) VF (2) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (20) MS64 (89) MS63 (35) MS62 (18) MS61 (5) MS60 (3) AU58 (3) AU55 (2) PL (2) Сервис PCGS (105) NGC (38) ННР (7) NGS (12)

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