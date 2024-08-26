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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 марок 1904 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 марок 1904 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 марок 1904 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Myntauktioner i Sverige AB

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,23 гр
  • Чистого золота (0,0935 oz) 2,907 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 102,203

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 марок
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 марок 1904 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 8800 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1739 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Александр - May 15, 2024
Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - April 27, 2024
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Александр - January 24, 2024
Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Александр - March 8, 2023
Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 10 марок 1904 L на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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