Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 марок 1904 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Myntauktioner i Sverige AB
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,23 гр
- Чистого золота (0,0935 oz) 2,907 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 102,203
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 марок
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 марок 1904 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 8800 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1739 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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