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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1891 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 марок 1891 L
Средняя цена 900 $
Продажи
0 188

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 пенни 1891 L
Средняя цена 90 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
25 пенни 1891 L
Средняя цена 90 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1891
Средняя цена 220 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 пенни 1891
Средняя цена 40 $
Продажи
0 62
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