Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1891 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 294,285
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1891 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Империя за 35000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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