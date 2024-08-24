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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1891 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1891 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1891 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 294,285

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1891 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Империя за 35000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1115 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Александр - July 6, 2022
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Александр - March 10, 2021
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU53
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Александр - August 26, 2020
Финляндия 10 пенни 1891 на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пенни 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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