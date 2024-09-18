Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1891 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Денга1700
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,008,070
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1891 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 550 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Где продать?
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