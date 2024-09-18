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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1891 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1891 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1891 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Денга1700

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,008,070

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1891 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 550 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1891 на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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