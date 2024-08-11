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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1891 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1891 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1891 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 280,955

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1891 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность PF62
Цена
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Финляндия 25 пенни 1891 L на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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