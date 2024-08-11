25 пенни 1891 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1891 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

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