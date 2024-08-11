Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1891 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 280,955
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1891 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.
Сохранность
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность PF62
Цена
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Где продать?
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