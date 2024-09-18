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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1891 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1891 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1891 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 282,136

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1891 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC PL
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1891 L на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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