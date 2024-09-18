Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1891 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 282,136
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1891 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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