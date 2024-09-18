50 пенни 1891 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1891 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

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