Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Финляндия
1913
Финляндия
Период:
1863-1917
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
Главная
Каталог
Финляндия
1913
Монеты Финляндии 1913 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
20 марок 1913 S
Средняя цена
690 $
Продажи
0
428
10 марок 1913 S
Средняя цена
470 $
Продажи
1
440
Серебряные монеты
25 пенни 1913 S
Средняя цена
45 $
Продажи
0
51
Медные монеты
10 пенни 1913
Средняя цена
200 $
Продажи
0
13
5 пенни 1913
Средняя цена
95 $
Продажи
0
41
1 пенни 1913
Средняя цена
30 $
Продажи
0
66
Лучшие предложения
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Nomisma Spa
Аукцион
31 авг. 2024
Katz Auction
Аукцион
16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Финляндия
Период
1863-1917
Категория
Зактрыть
???
Финляндия
Период
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить