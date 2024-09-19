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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1913 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 марок 1913 S
Средняя цена 690 $
Продажи
0 428
Аверс
Реверс
10 марок 1913 S
Средняя цена 470 $
Продажи
1 440

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 пенни 1913 S
Средняя цена 45 $
Продажи
0 51

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1913
Средняя цена 200 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
5 пенни 1913
Средняя цена 95 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 пенни 1913
Средняя цена 30 $
Продажи
0 66
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